مصر | بأمر الرئيس.. وزارة العدل تعلن عن بدء ترميم مجمع الجلاء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بأمر الرئيس.. وزارة العدل تعلن عن بدء ترميم مجمع الجلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة العدل، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة - الأشغال العسكرية - بالبدء فورًا في عملية ترميم ورفع كفاءة مبنى مجمع محاكم الجلاء بالقاهرة، والذي تم حرقه في عام 2011 خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وقالت وزارة العدل في بيانها اليوم، إن لجنة مشتركة من الأشغال العسكرية ووزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم، قامت أمس الأربعاء بالمعاينة وطلب الرسوم الهندسية للبدء في أعمال الترميم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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