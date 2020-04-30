مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": دعوى لوقف برنامج رامز جلال.. ومتهم يستولي على 20 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": دعوى لوقف برنامج رامز جلال.. ومتهم يستولي على 20 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل 3 مايو؛ لنظر دعوتين مقامتين لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة (MBC)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج (رامز مجنون رسمي) الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.

أقام أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، وكيلا عن الفنان رامز جلال، دعوى قضائية حملت رقم 39909 لسنة 74 ق، ضد نقيب الإعلاميين بصفته، وذلك بعد قرار النقابة منعه من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه.

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قررت محكمة الأسرة المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم مدينة نصر، تأجيل جلسة النطق بالحكم في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها مطلقته الفنانة زينة، بتمكينه من الإشراف التعليمي على طفليه "عز الدين وزين الدين" ونقلهما إلى مدرسة أخرى غير المقيدين بها حاليا.

هنزل أشتري حاجة من السوبر ماركت وأقف مع أصحابي عشر دقائق وأطلع.. هذا آخر ما قاله " كريم" الشاب العشريني العمر لوالدته وشقيقه قبل قتله غدرا رميا بالرصاص في رمضا، بمنطقة الهرم، محافظة الجيزة، وسط جيرانه وأصحابه في الشارع على يد عاطل شهرته "حندوقه" حيث برر جريمته.. بـ" كنت بهزر معاكم" و" مكنش قصدي اقتله كنت بهوش".

استولى على 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها، لهذا السبب ضُبط صاحب شركة دعاية وإعلان لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على المبلغ في محافظة الإسكندرية

تواصل النيابة العامة، التحقيق في واقعة سقوط "عبير. م"، ربة منزل وتبلغ من العمر 36 عاما، من شرفة منزلها في منطقة دار السلام.