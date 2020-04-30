أخبار مصر | "خطر على المرضى".. "الصحة النفسية" ترفض انتداب أطبائها لمستشفيات العزل

وقالت الجبهة، أن مخاطر وأضرار هذا التوجيه بعمل أطباء الصحة النفسية في المستشفيات المخصصة لعزل مرضى كورونا أكثر بكثير من فوائده، حيث المخاطرة بإصابة الأطباء النفسانيين بكورونا التي قد تخطيء التحاليل بتأكيدها يعرض الآف المرضى النفسيين بمستشفيات الصحة النفسية للإصابة عند عودة الأطباء لمناظرتهم، هذا فضلًا عن تأثر المرضى النفسيين في المستشفيات من قصور الخدمة نتيجة غياب الأطباء التي تعاني أعدادهم من العجز الشديد في مجال الطب النفسي.

وأهابت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، بالأمانة العامة للصحة النفسية، كجهة متخصصة أن تقدم المشورة لمسوؤلي وزارة الصحة نحو الإهتمام بالعاملين بمستشفيات العزل والتأكد من توافر وسائل المعيشة الجيدة والتأكد من حصولهم على حقوقهم المادية التي التزمت بها وزارة الصحة وكذلك تسليم المصابين منهم ما يفيد إصابتهم أثناء تأدية عملهم، مؤكدة أن تلك الإجراءات تساهم بقدر أكبر في رفع الروح المعنوية والدعم النفسي للعاملين بمستشفيات العزل.

وطالبت الجبهة، وزارة الصحة والسكان، النظر في إلغاء هذا التكليف خاصة أنه يوجد طرق بديلة لتقديم خدمات الدعم النفسي للفريق الطبي والمرضى بمستشفيات العزل، والتي بالفعل بدأتها الأمانة العامة للصحة النفسية بالتواصل بوسائل الإتصال المختلفة بالعاملين والمرضى بمستشفيات العزل إلى جانب الخط الساخن وفيديوهات التوعية التي تقوم الأمانة بإنتاجها على وسائل الإعلام المختلفة ومنها وسائل التواصل الإجتماعية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.