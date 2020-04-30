أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أثناء اجتماعه بمجلس المحافظين، اليوم الخميس، عن سبب القرارات التي أعلنها مؤخرًا بخصوص فتح المحال.

وأشار "مدبولي"، إلى شكوى عدد من محال الحلويات، من إغلاقها في عدد من المحافظات، موضحًا أن تلك المحال ضمن محال بيع المواد الغذائية، وينطبق عليها الاستثناء والاستمرار في العمل، خاصة خلال شهر رمضان.

وأكد أن الجانب الآخر الذي يتطلب التشديد، هو التعامل خلال فترات حظر التجوال، موضحًا ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر، بالتعاون مديري الأمن.

وأشار إلى أهمية التركيز على فترات قبل الحظر، مؤكدًا أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيثُ كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى إلى إنتشار المرض وظهور حالات أكثر.

226 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 21 حالة جديدة.

380 حالة وفاة

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.