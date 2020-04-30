أخبار مصر | "ألواح عمرها ألف عام".. فيديو جديد عن روائع متحف الفن الإسلامي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "ألواح عمرها ألف عام".. فيديو جديد عن روائع متحف الفن الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة السياحة والآثار إطلاق جولاتها التعريفية والإرشادية لروائع الفن الإسلامي والقطع الأثرية الفريدة التي تذخر بها المتاحف المصرية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وذلك في اطار المباردة التي اطلقتها الوزارة لإتاحة العديد من الزيارات الافتراضية والجولات الارشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية الاسلامية خلال الشهر الكريم.

وبثت اليوم فيديو لمجموعة من الألواح الخشبية ترجع للعصر الفاطمي في مصر (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي).

حُفر عليها زخارف لمناظر آدامية وحيوانية ونباتية نُفذت بالحفر متعدد المستويات مما يعكس مهارة الفنان في العصر الفاطمي.



كانت تلك الألواح الخشبية تزين قصور الخلفاء الفاطميين التي كانت تقع في شارع المعز بين بابي زويلة والفتوح وقد زُخرفت بمناظر تصويرية من الحياة اليومية في العصر الفاطمي، قوامها رسوم مناظر الصيد ومناظر طرب ورقص وشراب، وقد أعيد استخدامها ضمن زخارف المجموعة المعمارية الضخمة التي شيدها السلطان المملوكي المنصور قلاوون في شارع المعز سنة 684 هـ \ 1285 م.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.

Advertisements

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.