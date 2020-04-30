أخبار مصر | برلمانية تخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل العدوى للأطباء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل العدوى للأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشكلة تنفيذ الحكم النهائي الصادر بصرف بدل العدوى للأطباء.

وأشارت النائبة في بيان اليوم الخميس، إلى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 20293 لسنة 62 قضائية عليا، بشأن إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى للعاملين بالمجال الطبي على مستوى الجمهورية ليصبح مبلغ مقداره (1000 جنيه).

وأوضحت: قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء، وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى التي أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإداري.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا يعني أن الحكم أصبح نهائيا وباتا، إلا أنه وإلي الآن لم يتم صرف بدل العدوى تنفيذا لهذا الحكم والصادر منذ أكثر من عامين، سواء من جانب وزارة المالية أو الصحة.

وتابعت: لما كان الجيش الأبيض يقوم بعمل وطني لاسيما في ظل هذه الأيام التي يعيشها العالم في مواجهة فيروس كورونا، فإن أبسط حقوقهم علينا تنفيذ الحكم الصادر لهم بزيادة بدل العدوى، مطالبة بسرعة تنفيذ الحكم النهائي البات الصادر بشأن زيادة بدل العدوى الى 1000 جنية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.