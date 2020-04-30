أخبار مصر | 99.51 % من طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون اختبار اللغة العربية إلكترونيًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر 99.51 % من طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون اختبار اللغة العربية إلكترونيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 20202019، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

ونجح 570 ألفًا و850 طالبطالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.51% من إجمالي عدد الطلاب.

وأدي الطلاب الاختبار علي مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) نجح 284 ألفًا 979 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 287 ألفًا و6 طالبطالبة بنسبة 99.29%، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا) نجح 285 ألفًا و871 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 286 ألفًا و671 طالب طالبة بنسبة 99.72%.

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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط من هنا.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020.