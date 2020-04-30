أخبار مصر | مها هلالي: عرض محتوى يسيء لذوي الإعاقة يؤثر على حالتهم النفسية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مها هلالي: عرض محتوى يسيء لذوي الإعاقة يؤثر على حالتهم النفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة مها هلالي، عضوة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: إن ما قامت به قناة "النهار" من عرض محتوى يسخر من ذوي الإعاقة، ينسف الجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنفسه من حيث اهتمامه بهم، وتخصيص عام 2018 لهم، وخروج قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنور ولائتحه التنفيذية في العام نفسه.

وأضافت في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن عرض هذا المحتوى يؤثر على الحالة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة سلبية، مشيرة إلى أن الشخص الذي تتيح له قدراته بفهم الإساءة والتهكم، يعاني من شعور الاستبعاد والتنمر، ويكون الأهل أكثر تضررا.

وطالبت مها هلالي، القنوات الفضائية بضرورة تخصيص وقت أسبوعي للقضايا التنموية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

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