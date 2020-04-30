أخبار مصر | مذكرة جديدة لنقيب الصحفيين للمطالبة بفتح حساب لصالح الأيتام من أبناء الزملاء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مذكرة جديدة لنقيب الصحفيين للمطالبة بفتح حساب لصالح الأيتام من أبناء الزملاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية، بمذكرة ثالثة لنقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، للمطالبة بتخصيص حساب بنكي للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، لصالح مبادرة "أبناؤنا في القلب"، لصالح الأيتام من أبناء الزملاء الصحفيين.

وجدد "عبدالمجيد" طلبه الذي كان قد تقدم به 9 إبريل الجاري، مؤكدًا أن أبناء الصحفيين أحوج فيه لتفعيل تلك المبادرة من ذلك الوقت، خاصة مع وفاة عدد من الزملاء، آخرهم الزميل محمود رياض الصحفس بجريدة الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان "عبدالمجيد" قد تقدم بطلب لفتح حساب رسمي، لتمكينه من تقديم الرعاية الاجتماعية للزملاء.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

الأستاذ/ ضياء رشوان

نقيب الصحفيين

الأستاذ/ محمد شبانة

سكرتير عام نقابة الصحفيين

تحية طيبة وبعد،،،،

تقدمت في ٩ إبريل الجاري، بمقترح مبادرة «أبناؤنا في قلوبنا»، التي تستهدف دعم ورعاية الأيتام، من أبناء الزملاء الصحفيين، انطلاقًا من صميم عمل لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بشقها الاجتماعي، طالبًا تخصيص رقم حساب بنكي، يُسهّل على الزملاء راغبي التبرع، في إيداع التبرعات.

وأعدت التذكير بالطلب، عندما انضم إلى أيتام الصحفيين، أبناء زميلنا الراحل محمود رياض، ويعلم الله، هل سيكون لدينا حالات أخرى، أم لا، حفظ الله الجميع.

وهو الأمر الذي يؤكد أن المقترح حماية للأيتام، من شر العوز والحاجة، وطمأنة للزملاء الأحياء، بأن هناك آلية مؤسسية، قائمة تُسهم في دعم أبنائهم لا قدر الله إذا أصابهم مكروه.

وأشير إلى أن المقترح، يستهدف العمل المؤسسي، الشامل المحقق للهدف، مع حفظ كرامة أسر الزملاء، ويمكن إيضاح ذلك في النقاط التالية:

أولًا: المقترح يستهدف العمل المؤسسي، لديمومة الدعم، فلا يقتصر على لحظات التعاطف التالية على صدمة فقد أحد الزملاء، ثم سرعان ما تشغل الحياة الجميع، بينما الأيتام يتركون لمكابدة أعباء الحياة بلا معين، يضمن الدعم الدائم للحالات الحالية، وما يمكن أن يلحق بهم مستقبلًا، لأي سبب، لا قدر الله.

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ثانيًا: هدف شمول الرعاية، يتحقق من خلال لجنة، لدراسة حالات الأيتام، وفق ظروف كل أسرة، وأعمار أفرادها، ومراحلهم التعليمية، وظروفهم الصحية، واحتياجاتها المعيشية، مقارنة بمصادر دخلها الثابت، أو غيرها من المصادر، كالميراث وغيره، ليصل الدعم بنسبة كافية ووفق الاستحقاق.

ثالثًا: تلك الآلية المؤسسية، تحفظ كرامة أسر الزملاء، كون اللجوء سيكون للنقابة، وتسلم الدعم عن طريق النقابة، لإعفائهم من الحرج الذي يتعرضون له بوضع أسمائهم وبياناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه يحمي من توفاه الله من عام أو أكثر فسقط من ذاكرة البعض.

رابعًا: رقم الحساب يتيح إمكانية، التبرع لمرة واحدة أو موسمي، أو شهري، وفق رغبة الزميل المتبرع، كما يتيح تخصيص التبرع لأسرة بعينها، لمن يرغب.

خامسًا: آليات تنفيذ المقترح:

١- يتم فتح حساب بنكي، وآخر بريد، لتلقي تبرعات الزملاء لصالح الرعاية الاجتماعية للأيتام من أبناء الزملاء والزميلات.

٢- يتم تخصيص رقم فودافون كاش، باسم المشروع، لصالح تبرعات الأيتام، لتسهيل إجراءات التبرع.

٣- التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات، لتخصيص رسالة قيمتها ١٠ جنيهات، لدعم الأيتام، لتسهيل التبرع دون جهد، ومنح الزملاء، الراغبين في المساهمة فرصة التبرع وفق ظروفهم بحدود دنيا ١٠ جنيهات.

٤- يتم تحديد سهم كفالة اليتيم بـ ٢٠٠ جنيه شهريًا، بحيث نعطي فرصة لمن يرغب في استقطاع قيمة ثابتة من البدل، سواء كان ربع أو نصف سهم أو أكثر من البدل لصالح كفالة الأيتام.

٥- يتم تشكيل لجنة، مهمتها دراسة الحالات، والاستحقاق، والإشراف على أوجه الإنفاق، تتشكل من السكرتير العام، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وأمين الصندوق، ويعاونهم عضو من الشؤون القانونية، وعضو من القطاع الإداري بلجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

٦- يمنح الدعم للأيتام المستحقين، وفق دراسة الحالة، من هم لايزالون في مراحل التعليم.

٧- تختص اللجنة بوضع خطة الدعم، موسمي (رمضان- أعياد- بداية الدراسة)، أو بشكل شهري، وفق الموارد المتوافرة بالتبرعات بعد إعلان أرقام الحسابات الرسمية.

٨- عند وجود حالات احتياج ملح، لبعض الأيتام، كحالات الإصابة المرضية، التي تتطلب كلفة علاج كبيرة، أو تعرض بعضهم لحادث، أو غير ذلك، يحق للجنة الإعلان الرسمي عن تفاصيل الحالة دون ذكر الأسماء، ليتاح للقادرين من الزملاء، إمكانية تلك الحالات بعينها استثنائيًا.

٩- يتم العمل من خلال التبرعات، على توفير دعم عيني مثل «شنط» رمضان، أو الملابس الدراسية.

في الختام، أرجو الإسراع بفتح حساب بنكي وآخر بريد، وتخصيص رقم فودافون كاش، وذلك حتى يتاح للزملاء التبرع، حيث تلقيت العديد من الاتصالات التي تستفسر عن آلية المشاركة في المبادرة، وحتى يتسنى لنا دعم المستحقين في شهر رمضان الكريم، وإدخال السرور على قلوبهم في عيد الفطر، أعادهما الله عليكما وجميع الزملاء ووطننا الغالي بالخير واليُمن والبركات.

ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسنات كل من ييسر هذا الأمر، أو يشارك فيه، والله الموفق والمستعان.