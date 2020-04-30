أخبار مصر | 'الصحفيين' تعلن إنشاء 'حساب الطوارئ والحالات الحرجة'.. وتدعو الزملاء للمساهمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تعلن إنشاء 'حساب الطوارئ والحالات الحرجة'.. وتدعو الزملاء للمساهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن قرار مجلس النقابة، ببدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء حساب الطوارئ والحالات الحرجة، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019.

وقال نقيب الصحفيين في بيان له، إنه تم إعداد استمارة موافقة على المساهمة، للتوقيع عليها ممن يرغب من أعضاء النقابة بخصم مبلغ خمسين جنيهًا شهريًا من قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، بدءًا من شهر مايو 2020 ولمدة 6 أشهر، أو 9 أشهر أو 12 شهرًا، بحسب اختيار كل عضو.

وأضاف النقيب أنه سيتم إرسال الاستمارات للمؤسسات الصحفية للتوقيع عليها ممن يرغب من الزملاء، وستكون أيضًا متاحة على الموقع الإلكتروني للنقابة وبمقرها.

وأكد "رشوان" أنه سيتم التنسيق الفوري بين أعضاء مجلس النقابة والزملاء رؤساء المؤسسات ورؤساء التحرير، لتنظيم وتعجيل التوقيع على هذه الاستمارات.

وأكد "رشوان" أن المجلس نقيبًا وأعضاءً، كانوا أول من افتتح الحساب فور اتخاذ قرار إنشاءه بمساهمة ألف جنيه من كل منهم، وبخصم 100 جنيه من البدل الخاص بكل منهم لمدة عام كامل.

وأوضح أنه سيتم فورًا فتح باب المساهمة للراغبين من الزملاء، وغيرهم، بخلاف الخصم السابق الإشارة إليه من بدل التدريب، لدعم موارد الحساب.

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ودعا نقيب الصحفيين، جميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، للمساهمة في هذا الحساب، لكي يتوفر مورد ذاتي كبير للنقابة لمواجهة ما قد يحل بالزملاء وأسرهم من أوضاع طارئة أو حرجة، تستلزم السرعة، وهو ما سيخضع لقواعد ومعايير مُعلنة، سوف يضعها المجلس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وكان قد قرر مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، في أكتوبر الماضي، بدء تنفيذ توصية الجمعية العمومية، بإنشاء صندوق للطوائ، والبدء في وضع لائحة تنفيذية، على أن يكون له مجلس إدارة مستقل عن مجلس النقابة.

وتبرع النقيب وأعضاء مجلس النقابة المساهمة في التأسيس بألف جنيهًا من كل منهما، ومئة جنيه شهريًا لمدة عام، ويمول الصندوق عبر استقطاع ٥٠ جنيهًا شهريًا، من كل عضو بالنقابة.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، إن تجديد الاشتراك للزملاء بمشروع العلاج هذا العام، صاحبه استبيان للفكرة، والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية، ولم يخصم الاستبيان من أحد أي مبلغ.

وكانت قد وافقت الجمعية العمومية للنقابة في مارس 2019، على إنشاء صناديق لتأمين الزملاء ضد العجز والبطالة وللحالات الحرجة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحفية المختلفة، على أن يضع له مجلس النقابة لائحة تنفيذية توافق عليها العمومية، ثم البدء في التنفيذ.

وكان من المقرر أن تُعرض لائحة الصندوق التنفيذية على الجمعية العمومية للنقابة في مارس الماضي، والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا، ولم تنعقد أبدًا.