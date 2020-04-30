أخبار مصر | برلمانية: عمال مصر ركيزة أساسية في بناء الوطن وتوفير متطلباته

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: عمال مصر ركيزة أساسية في بناء الوطن وتوفير متطلباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المهندسة فايقة فهيم، عضوة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إنَّ قيمة الإنسان تقدر بقيمة ما يؤديه من خدمة لمجتمعه ووطنه وأمته، مشيرة إلى أن عُمال مصر الشرفاء ركيزة أساسية لبناء المجتمع، وإغنائه بعوامل البقاء والاستمرار، وتوفير متطلبات الحياة والعيش الكريم.

وأوضحت في بيان اليوم الخميس، أن عمال مصر، قطاع وطني مهم، ومكون رئيسي في المجتمع، وقوة دافعة لنموه وازدهاره، والمشروعات التنموية والقومية العملاقة التي تشهدها كل ربوع مصر، تقف دليًلًا وشاهدًا على عظمة السواعد المصرية التي تبذل العرق والجهد لبناء مصر الحديثة التي نتطلع إليها جمعيًا، ويحملها الرئيس عبدالفتاح السيسي على عاتقه.

وتوجهت بخالص التهنئة إلى عُمال مصر في عيدهم، الذي يوافق الأول من مايو كل عام، مؤكدة على أنه عيد لكل المصريين وليس للعمال وحدهم.

وتابعت، أن مصر في عصر الرئيس السيسي في أمس الحاجة إلى جهود أبنائها المخلصين، ولكل حبة عرق، ولكل ساعد يعمل وينتج ويتقن عمله، فالمرحلة الراهنة هي مرحلة التكاتف والتعاون لتجاوز محنة "كورونا" أولًا، واستكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس السيسي، لوضع بلدنا في مكانتها اللائقة بين الأمم.

أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

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وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وقال "سعفان"، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

السبت إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال

ومن ناحيته، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.