أخبار مصر | رئيس "حقوق النواب" وزير الشئون الإسلامية السعودي فضح الإخوان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "حقوق النواب" وزير الشئون الإسلامية السعودي فضح الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تحية قلبية لوزير الشئون الإسلامية السعودي، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ؛ لفضحه لجماعة الاخوان الإرهابية بعد تأكيده بكل صراحة ووضوح بأن هذه الجماعة تختطف وتنهب الأموال باسم الجمعيات الخيرية.

وقال "عابد" في بيان اليوم الخميس: إن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أصاب كبد الحقيقة بتأكيده أن الإخوان يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها وأنهم بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم ولا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين في محاولة لسلب الحكم المستقر وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي.

"آل شيخ" الإخوان يتحزبون مع الأعداء

وتجدر الاشارة إلى أن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، كان أكد في تغريدة سابقة، تحزب هذه الجماعة مع الأعداء وتآمرها على الحكام والقادة، محذرا من أن الإخوانيين يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة، وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح".

ووصف آل الشيخ، الإخوان بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أى وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين، في محاولة لسلب الحكم المستقر وإبداله بحكمهم الإرهابى الدموى".

واشتُهر حساب الوزير "آل الشيخ" على "تويتر" بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.