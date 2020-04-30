أخبار مصر | رئيس "حقوق النواب" وزير الشئون الإسلامية السعودي فضح الإخوان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "حقوق النواب" وزير الشئون الإسلامية السعودي فضح الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تحية قلبية لوزير الشئون الإسلامية السعودي، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ؛ لفضحه لجماعة الاخوان الإرهابية بعد تأكيده بكل صراحة ووضوح بأن هذه الجماعة تختطف وتنهب الأموال باسم الجمعيات الخيرية.
وقال "عابد" في بيان اليوم الخميس: إن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أصاب كبد الحقيقة بتأكيده أن الإخوان يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها وأنهم بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم ولا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين في محاولة لسلب الحكم المستقر وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي.
"آل شيخ" الإخوان يتحزبون مع الأعداء
وتجدر الاشارة إلى أن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، كان أكد في تغريدة سابقة، تحزب هذه الجماعة مع الأعداء وتآمرها على الحكام والقادة، محذرا من أن الإخوانيين يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة، وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح".
ووصف آل الشيخ، الإخوان بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أى وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين، في محاولة لسلب الحكم المستقر وإبداله بحكمهم الإرهابى الدموى".
واشتُهر حساب الوزير "آل الشيخ" على "تويتر" بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.
خروح 21 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
تسجيل 226 إصابة بكورونا ووفاة 21 حالة
وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال: متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 1335 والوفيات 380 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.