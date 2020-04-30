أخبار مصر | محافظ القاهرة: تحرير 3 آلاف محضر مخالفة أسعار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: تحرير 3 آلاف محضر مخالفة أسعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة: إن الحملات المكثفة التي تقوم بها أحياء العاصمة بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة والأجهزة الأمنية، لإحكام الرقابة على الأسواق خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أسفرت عن تحرير 3 آلاف محضر مخالفة.

وأكد محافظ القاهرة، أن الحملات مستمرة للتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتمثلت المخالفات في عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط من دون ترخيص والتلاعب في الأسعار واحتكار السلع والغش التجاري، وعدم وجود شهادات صحية وحيازة سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أوبها بيانات سهلة المحو والإزالة أو من دون بيانات وتخزين سلع بغرض التربح وعمل أوكازيونات وهمية والإمتناع عن بيع مستلزمات طبية.

وشدد محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية، باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

إصلاح مكان الهبوط الأرضي بحدائق القبة

وفي سياق آخر، ذكر المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية انتهت من إصلاح مكان الهبوط الأرضي الذى حدث بمنطقة حدائق القبة، مساء أمس، مشددًا على رئيس الحي إعادة الشىء لأصله، ورصف المكان.

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كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقت بلاغًا بحدوث هبوط أرضى بشارع غراب بحى حدائق القبة مساحته 3 م2 X 10 م2 وبعمق 4 م2 نتيجة الحفر النفقى لأحد المشروعات القومية لتطوير شبكة الصرف الصحى بالمنطقة الواقعة بين الخليفة المأمون وشارع بورسعيد وعلى الفور أنتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لمكان الهبوط وتم إصلاحه.

نقل رئيس حي الزيتون إلى ديوان عام المحافظة

في سياق منفصل، أصدر اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بنقل اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، إلى ديوان عام المحافظة.

كما أصدر عبدالعال، قرارا آخر بتعيين المحاسب محمد عبدالهادي، سكرتير الحي، قائما بالأعمال لحين تولي رئيس جديد.

وفي سياق مغاير، تفقد اللواء خالد عبد العال، صباح اليوم، مكتب بريد العباسية؛ لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الاجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على المكتب.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد في أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي بدأت يوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو، بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة، كما تقدم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم بالاضافة إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.

وأضاف أن المحافظة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، موضحًا أن القاهرة بها 309 مكاتب بريد تم توزيع العمالة عليها.