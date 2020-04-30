أخبار مصر | السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من عمران خان، رئيس وزراء باكستان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الباكستاني عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة.

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