شكرا لقرائتكم خبر عن مرسي علم تستعد لاستقبال مصريين عالقين في 3 دول أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهي مسؤولو مطار مرسي علم الدولي، الخميس، استعداداتهم لاستقبال المصريين العالقين في 3 دول أفريقية تشمل نيجيريا وكينيا وتضم معها ركاب إثيوبيا ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد مسؤولو الصحة أنه سيتم توقيع الكشف الطبى على الركاب فور وصولهم مباشرة وحجزهم بفندق الحجر الصحي بمرسي علم.

وأوضحوا انه سيتم إخضاع جيمع الركاب وطاقم الطائرات لإجراءات الحجر الصحي وقيام فريق طبى من الحجر الصحي لإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكوروناَ.

وسيتم وضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لتقليل التكدس والازدحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.

كان مطار مرسى علم الدولي استقبل في الأيام القليلة الماضية، رحلات استثنائية من دول السعودية والمغرب والجزائر والبحرين وألمانيا وهولندا وصربيا وتايلاند وكوالامبور وعلى متنها عدد من المصريين، وكان في استقبالهم سلطات مطار مرسي علم وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

Advertisements