شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع خطة التعامل مع مستجدات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، جولة على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق لمتابعة سير العمل، وخطة التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وعقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مديري مستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق، بحضور نائب مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الشؤون الصحية، تناول خطة عمل القوي البشرية من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والعمال بهذه المستشفيات، وتقسيم عمل الجيش الأبيض بالأقسام الطبية، ومختلف الأماكن، للتعامل مع الحالات المشتبه بها.

وأكد مسعود على أهمية التدريب المستمر على إجراءات مكافحة العدوي، والطرق الصحيحة لإرتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، كما تم التأكيد على توافر جميع المستلزمات الوقائية للفرق الطبية بكميات تكفي لفترات قادمة كمخزون استراتيجي.

كما عقد وكيل الوزارة، اجتماعا آخر مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، لمناقشة خطة التطوير الجارية للأقسام الطبية بمستشفيات الصدر والحميات، وتطوير شبكة الغازات بهما.