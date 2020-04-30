شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم شهيد كورونا السيد المحسناوي على مكتب صحة ثالث المحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اسم الشهيد السيد محمد المحسناوي، والذي كان يعمل بمستشفى النجيلة المركزي، وتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا، خلال أداء عمله بالمستشفى، على مكتب صحة ثالث المحلة تخليداً لذكراه.
من جهته، أشاد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، بدور وجهود جيش مصر الأبيض من أطباء وتمريض وفنيين، وجميع العاملين بمنظومة الصحة، مع دعمه الكامل لكافة مطالبهم، تقديرا لما يبذلونه من جهود إنسانية في الحفاظ على صحة المواطنين.
جاء ذلك بناء على توصيات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بوضع اسم الشهيد على مكتب الصحة التابع لسكنه.
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