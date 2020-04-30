شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا» تتبرع بـ 500 ألف جنيه لـ«تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مساهمة بمبلغ 500 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر، استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصندوق لمساعدة العمالة غير منتظمة لمواجهة الآثار المترتبة عن جائحة فيروس كورونا والتي ضربت العالم.

وأوضح الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، أن هذه المساهمة تمت من كافة العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري.

جدير بالذكر أنه استمرارأً لدعم الشريك الياباني للجامعة ممثلة في الخبراء وأعضاء هيئة التدريس اليابانين والعاملين من مؤسسة جايكا، فقد قاموا بالتبرع لمواجهة جائحة كورونا والتي تضررت على إثرها العمالة الغير منتظمة، ايمانا منهم أن الخروج من تلك الأزمة لن يتم إلا بتكاتف الجميع.

وأشاد «الجوهري» ومجتمع الجامعة كافة بالأطقم الطبية – جيش مصر الأبيض – العاملين على خط المواجهة ضد الجائحة وتناغم هذه الجهود مع جهود الدولة واجهزتها المختلفة وكذا الدور المميز الذي يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل وجهاز الشرطة الأمين والجامعات المصرية ومستشفياتها والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة على الصعيد الصحي وتجنباً للأضرار الإقتصادية.