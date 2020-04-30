شكرا لقرائتكم خبر عن «إير كايرو» تقل 55 مواطنًا من المصريين العالقين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقلعت في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت أديس أبابا طائرة آير كايرو، والتى تقل المواطنين المصريين العالقين في إثيوبيا متجهة إلى نيروبي، ومنها إلى مرسى علم.
وصرح السفير أسامة عبدالخالق، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، أن العالقين عددهم 41 من إثيوبيا و14 آخرون قادمون من كل من الصومال واليمن وزامبيا.
وأضاف أن البعثة الدبلوماسية قد بدأت العمل منذ التاسع عشر من مارس، حيث بذل الزملاء في البعثة الجهود طوال الأيام الماضية في التواصل مع العالقين الراغبين في العودة والتنسيق مع الجهات المختصة في كل من مصر وإثيوبيا من أجل إتمام عودتهم للبلاد.
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