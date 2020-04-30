شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم تحارب الأسواق العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، لمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها لإعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توجهات الدولة لإعادة عجلة الاقتصاد مع مواصلة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن، توفير أماكن وساحات بكل مركز من مراكز المحافظة يمكن استخدامها كأسواق مجمعة للقضاء على الأسواق العشوائية وكذا الحد من الباعة الجائلين، كإجراء لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مع التزام الجميع بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المطلوبة والتباعد البيني بين البائعين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم ناقش أيضاً إمكانية توفير بوابات إليكترونية يتم وضعها عند مدخل كل منشأة أو مصلحة حكومية، كإجراء وقائي لتعقيم العاملين بهذه المنشآت والمواطنين المترددين عليها وذلك لحمايتهم من الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.

وكشف «التوني» أن المحافظ، خلال الاجتماع، تابع مع رؤساء المراكز والمدن خطط العمل الخاصة بكل مركز ومدينة على حده والتأكد من تطبيق كافة القرارات والاجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة ومنع أماكن التجمعات والتكدسات تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.