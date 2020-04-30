أهالي «كفر شبين» يستقبلون عاملا تعافى من «كورونا» بالتصفيق والتشجيع (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل أهالى قرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر محمد المرشدي، عاملا بإحدى الشركات بعد تعافية من فيروس كورونا وسط هتافات بالتصفيق والتشجيع ونادوه بـ«البطل». وتجمع أهالى القرية وشباب حملة كفر شبين التطوعية خلال استقباله قادما من مستشفى العزل واستقبلوه بالاصطفاف والتصفيق والتشجيع له بعد تعافيه. أهالى قرية كفر شبين يستقبلون عاملا بعد تعافيه من كورونا فى شبين القناطر أهالى قرية كفر شبين يستقبلون عاملا بعد تعافيه من كورونا فى شبين القناطر أهالى قرية كفر شبين يستقبلون عاملا بعد تعافيه من كورونا فى شبين القناطر أهالى قرية كفر شبين يستقبلون عاملا بعد تعافيه من كورونا فى شبين القناطر الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,537

تعافي 1,381

وفيات 392

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