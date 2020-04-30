شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو لتمويل مواجهة التغير المناخى فى إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الفعاليات الافتراضية لحوار بيترسبرج للمناخ في شقه الوزارى رفيع المستوى، وذلك عبر «فيديو كونفرنس» بحضور المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، والسكرتير العام للأمم المتحدة، وأنطونيو جوتيريس، والوك شارما، وزير الدولة البريطانى لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، رئيس مؤتمر الأطراف 26 للتغيرات المناخية، لمناقشة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لفيروس كورونا في العالم.

وحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وزراء البيئة في دول العالم المتقدم على بذل مزيد من الجهد لتوفير تمويل من الدول المتقدمة لصالح الدول النامية والتى تعانى من نقص التمويل اللازم للتصدى لتغير المناخ، مع الحاجة العالمية لمضاعفة هذا التمويل، في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت الوزيرة أنه لا يجب الفصل في الحوار بين موضوعات التنوع البيولوجى وموضوعات التغير المناخى في مشاكل البيئة العالمية والتى تؤثر على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء دون تفرقة.