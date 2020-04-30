شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات مايو الأحد.. واستمرار تقسيم الشرائح لمنع الزحام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيفين القباج، وزير التضامن، الخميس، تعديل الخطة الخاصة بصرف معاشات مايو الجارى، تماشيا مع قرار اعتبار غدا السبت إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يبدأ الصرف من مكاتب البريد، ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات، بعد غد الأحد، على أن تكون جميع المعاشات متاحة من ماكينات الصرف الآلى «ATM» اعتباراً من صباح اليوم، دون حد أقصى.

وأضافت أنه في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان سلامة المواطنين أثناء صرف المعاشات، منها تقسيم أصحاب المعاشات على شرائح، بحيث يصرف من يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون مستحق خلال يومى الأحد والاثنين المقبلين، ومن يصرفون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون شخص، يصرفون المعاشات يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وأصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون مستحق، يصرفون المعاشات يومى الخميس والسبت 7 و9 مايو الجارى، ومن يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له، يصرفون معاشاتهم بداية من الأحد 10 مايو.

وأوضحت نيفين أنه يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم 1.684 مليون شخص بقيمة 4.5 مليار جنيه اعتباراً من بعد غد الأحد.

ومن ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة المشتغلين بشكل دائم تبلغ 66.2 % خلال عــــام 2019 من إجمــالى المشتغلين من عمر 15 سنة فـأكثر، مقابل 70.8% خلال عام 2018، بانخفاض بلغ 4.6% في حجم قوة العمل.

وأفاد تقرير للجهاز، الخميس، بمناسبة عيد العمال، بأن نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور تبلغ 67.1%، و89.3% للإناث خلال عام 2019، كما بلـغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 45.2 % خلال العــــام نفسه من إجمــالى المشتغلين، مقابل 48.1 % خلال العام السابق له.

وتابع التقرير أن نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومى تبلغ 97%، و34.5% في القطاع الخاص خلال عام 2019، فيما تبلـغ نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحى 39.3 %، حيث يتمتع 96.6% بالقطاع الحكومى بالتأمين مقابل 25.7% بالقطاع الخاص.

ويبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 46.3 ساعة، فيما سجل أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في أنشطـة خدمـات الغذاء والإقامة 52.7 ساعة، ثم العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط 51.6 ساعة، يليها أنشطة العقارات والتأجير بمتوسط 50.2 ساعة.

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كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص 48.2 ساعة، والعاملين بالقطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة.

وأشار الجهاز لتقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، توقع أن يشهد العالم تقليصاً في الوظائف بنحو 200 مليون وظيفة بشكل دائم في الأشهر الثلاثة المقبلة، منها 5 ملايين في الدول العربية خاصة بعد إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئى في العديد من الدول، وتخفيض القوى العاملة، منبهاً أن التأثير الأكبر لأزمة كورونا في التوظيف ظهر بالدول العربية وأوروبا فيما تتركز أكبر الخسائر بدول آسيا والمحيط الهادئ، وهى الأكثر سكاناً في العالم.