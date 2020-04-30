شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 50 أسرة بسوهاج خالطوا مصابا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، إجراءات العزل المنزلي لـ50 أسرة بشارع في قرية «سفلاق» بمركز ساقلتة يقطن به مصاب بفيروس «كورونا»، وجرى خضوعهم للمتابعة الصحية لمدة 14 يومًا.

وقال الدكتور أحمد عيد، مدير الإدارة الصحة بمركز ساقلتة، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» داخل قرية «سفلاق» لشخص يبلغ من العمر 68 عامًا، لافتًا إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى العزل بإسنا، واتُّخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية برش وتعقيم منزل المصاب وجميع منازل المنطقة التي يقيم بها، وعزل جميع الأسر المخالطة له في الشارع وبلغ عددها 50 أسرة.

وأشار الدكتور عيد، إلى أن المصاب كان موجودًا في إحدى محافظات الوجه البحري وعاد منها منذ أيام، وربما يكون قد انتقل له الفيروس أثناء تواجده هناك بمخالطة أحد المصابين، منوها بأنه تم توزيع الإرشادات الصحية المتبعة على الأسر المعزولة، والتنبيه عليهم بعدم الخروج من منازلهم لمدة 14 يوما، والتنسيق مع الوحدة المحلية بالمركز لتوفير احتياجاتهم ومتطالبتهم خلال فترة العزل.