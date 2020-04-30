شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى يغنون "وحوى يا وحوى".. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الطاقم بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى فى الإسماعيلية، بحلول شهر رمضان المبارك، بتعليق زينة الشهر المبارك على المستشفى، ما رسم الفرحة على أوجه العاملين داخل المستشفى، كما قام الطاقم الطبى، بالغناء من شرفة أدوار المستشفى أغنية "وحوى يا وحوى إياحة وكمان وحوي، إياحة، رحت يا شعبان، إياحة، جيت يا رمضان".

ووسط أجواء رمضانية، يواصل الطاقم الطبى والتمريض بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، عمله الدؤوب ليلًا ونهارًا، من أجل تقديم الدعم الطبى والنفسى لمصابى كورونا، بالمستشفى، فى الوقت الذى رفض عدد كبير من الأطباء والتمريض نزول إجازة إلى منازلهم، منذ بداية عمل المستشفى فى تلقى حالات إصابة كورونا، منذ 52 يوما، من بينهم الدكتور على حطب، مدير مستشفى أبو خليفة، والدكتورة رحاب عبد الفتاح، مديرة الطوارئ بالمستشفي، الدكتور محمد رضا، والدكتور محمد جبريل، نواب مدير مستشفى أبو خليفة، والدكتور محمد حسن، والدكتور محمد طارق، بالإضافة إلى عدد من طاقم التمريض وهم فاطمة محمد، التى اشتهرت بالغناء داخل المسشتفى للتخفيف على زملائها، ومنها أغنية أرمى حمولك عليا، ومحمد العسال.

وتقول فاطمة محمد، أحدى الممرضات داخل مستشفى أبو خليفة، والتى اشتهرت بالغناء للتخفيف على زملائها من التمريض والأطباء بالمستشفى، وتداول لها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى وهى تغنى "أرمى حمولك عليا"، إنها وزملائها من التمريض يتواجدون فى المستشفى منذ بدء تلقى الحالات لخدمة المرضى، ومتابعة حالاتهم الصحية وتقديم جرعات العلاج، وتوفير كل سبل الراحة لهم، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة المريض، بعد مرور الطبيب المختص، والقيام بعمل أشعة للمريض فى حالة أن الطبيب المعالج يطلب أشعة له، أو عرض المريض على طبيب تخص آخر فى حالة طلب الطبيب ذلك خلال المرور عليه فى غرفته.

ويقول الطاقم الطبى، إنهم جميعًا داخل الحجر الصحى أصبحوا أسرة واحدة، واعتبروا المستشفى منزلهم، حيث يقضون فيه جميع أوقاتهم دون الخروج منه، كما يحتفلون بقدوم رمضان، داخل المستشفى وتم تعليق زينة رمضان على المستشفى، كما تلقى الطاقم الطبى فوانيس رمضان من أحدى المتبرعين، كما يتلقون اهتمام وعناية مسؤولى الصحة، من توفير كل شيء لهم داخل المستشفى.

وأكد أطباء مستشفى أبو خليفة، أنهم احتفلوا مع المرضى بقدوم شهر رمضان وتوزيع فوانيس رمضان على المرضى والأسر منهم داخل الحجر الصحى، حيث حرص الدكتور على حطب، مدير المستشفى والطاقم الطبى، على تقديم فوانيس رمضان، لأسرة بورسعيدية مكونة من أب وأم وبنتين، من داخل غرفة 216 بالمستشفي، كما حرصت الأسرة على التغنى بالأغانى الرمضانية والمبهجة، وسط فرحة الطفلتين بحلول الشهر المعظم.

وقال الدكتور على حطب، مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، إن المستشفى بدأت فى استقبال حالات كورونا، فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، واستقبل المستشفى منذ بدء التشغيل، 257 حالة إصابة بكورونا حتى الآن.

وأضاف، مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المستشفى سجلت حتى الآن، خروج 98 حالة خروج تعافى تام ونهائى، بعد تماثلهم للشفاء، وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، كما تم تحويل 57 حالة بعد شفائها إلى فنادق ومدن جامعية ونزل شباب، بعد تطبيق البروتوكولات العلاجية، وجاء التحويل بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالتهم، وخرج عدد كبير منهم بشكل نهائى، ليصل إجمالى الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بالإسماعيلية حتى الآن 155 حالة، بنسبة 63%، من إجمالى حالات الخروج والدخول، بينما سجل المستشفى 11 حالة وفاة حتى الآن.

وتابع "حطب"، تبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى، ويتواجد الآن فى المستشفى 86 مريضا بفيروس كورونا بالقسم الداخلى، و8 حالات بالرعاية المركزة.

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