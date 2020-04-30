شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "بكاء وأحضان وفرحة" لسيدة استعادة طفلها المختطف بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الحمد لله..والشكر لرجال الشرطة اللي رجعوا لي ضنايا وما وجعوش قلبي عليه"، بهذه الكلمات تحدثت والدة الطفل المختطف في سوهاج عقب اعادته لأحضانه بعد ساعات قليلة من اختطافه.

ونجحت مديرية أمن سوهاج في ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفل ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه وإعادته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال كشف غموض حوادث الخطف، والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها ، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنشأة من أحد المواطنين (مدرس - مُقيم بندر المنشأة) بغياب (نجل شقيقه - 6 سنوات) أثناء لهوه أمام المنزل بدائرة المركز ، وقرر أن شقيقه يعمل مدرس بإحدى الدول العربية ، وتلقيه إتصال من هاتف محمول "حدد رقمه" طلب منه المتصل مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراح الطفل.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة (4 عمال - جميعهم مُقيمين بناحية بندر المنشأة بدائرة المركز)

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وتحرير المختطف من مكان إحتجازه داخل منزل خاص بأحد المتهمين كائن بالظهير الصحراوى بدائرة المركز ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم لواقعة خطف الطفل ومساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالى كفدية ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، ووجه اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج باتخاذ الإجراءات القانونية.