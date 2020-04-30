شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 7 ملايين طفل غير مرغوب فيه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 47 مليون امرأة في 114 دولة لن يحصلوا على وسائل تنظيم الأسرة والنتيجة هي 7 ملايين حالة حمل غير مرغوب فيه خلال الأشهر المقبلة .

هذا باختصار ما خلص إليه تقرير صندوق الأمم المتحدة الصادر حديثا والذي تضمن حقائق وأرقام مفزعة، إذ أكد أنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد ستزداد حالات الحمل غير المرغوب فيه خلال الأشهر المقبلة

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ولكن لماذا؟، هذا ما يستعرضه الفيديو التالي بالتفصيل..