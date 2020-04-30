شكرا لقرائتكم خبر عن بيعة عشماوى وفرقة سيل.. ستوديو تحليلى للحلقة 6 من الاختيار مع تامر إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الاستوديو التحليلى لمسلسل "الاختيار" اليوم تفاصيل وكواليس خاصة عن الحلقة 6، التى عرضت أمس الأربعاء، وتضمنت الحلقة مفارقة بين تذكر البطل أحمد المنسى لانضمامه لفرقة "سيل" في نفس الوقت الذى كان يؤدى فيه هشام عشماوى قسم البيعة لجماعة لجماعة أنصار بيت المقدس لتنفيذ محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق.

وعرض الزميل تامر إسماعيل صالح فى الاستوديو التحليلى المعلومات الخاصة بفرقة سيل التدريبية والتى يؤديها أفراد القوات المسلحة لمدة 34 أسبوعا وتضم أقوى وأعنف التدريبات القتالية بكافة أنواعها، ويتم فى آخر مراحلها انتقاء العناصر الفدائية.

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كما شرح الاستوديو التحليلى مفهوم كلمة البيعة وأصلها ونصوصها في جامعة الإخوان الإرهابية، والجماعات المتطرفة.

الاستوديو التحليلى هو لايف يومى في الثالثة عصرا، يقدمه الزميل تامر إسماعيل صالح، ويكشف من خلاله أهم تفاصيل وقائع ومشاهد مسلسل الاختيار الذى يحظى بأكبر نسب مشاهدات يومية في دراما رمضان.

وكان الاستوديو التحليلى للحلقة الخامسة قد كشف عن الشخصيات التي جمع النجم محمد عادل إمام مواقفها وبطولاتها في شخصيته التي ظهر بها خلال الحلقتين الرابعة والخامسة بالمسلسل.