شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم أمين مخازن مستشفى النجيلة المتوفى بكورونا على أحد شوارع مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على المقترح المقدم من محافظ مطروح، والخاص بإطلاق اسم "ناجى صالح الجرارى" أمين مخازن مستشفى النجيلة المركزى، على أحد شوارع المحافظة، والذى توفى منذ أيام متأثراً باصابته بفيروس"كورونا".

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أشار المحافظون إلى استمرار صرف المنحة التي كلف بها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة جرّاء التداعيات السلبية لأزمة فيروس "كورونا"، قائلين : نحن حريصون على التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية لتيسير إجراءات الصرف للمستحقين، مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح أبنائنا بجميع المحافظات.