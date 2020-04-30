إنفوجراف..لكل صاحب عمل..توصيات منظمة العمل الدولية لحماية العمال من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت منظمة العمل الدولية مجموعة من التوصيات لحماية العمال من فيروس كورونا داخل أى منشأة أو مؤسسة، منها على سبيل المثال تحديد وتقييم مخاطر العدوى فى جميع مراحل العمل، وتقليل المخاطر والظروف الخاصة لكل مكان والعاملين به، واحترام قواعد التباعد الجسدى بين العمال والزبائن، وتحسين التهوية فى أماكن العمل، مع تنظيف الأسطح والتأكد من نظافة أماكن العمل وغيرها من التوصيات التي نذكر في الانفو التالى. Advertisements

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