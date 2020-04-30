شكرا لقرائتكم خبر عن عملة كورونا.. بلدة إيطالية تتحدى أوروبا بنقود جديدة لمواجهة الأزمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إغلاق عابر للخرائط والحدود، واقتصاد ينزف ولا يزال.. هذا ما تركه وباء كورونا من آثار لا يمحوها الزمن منذ انتشاره وخروجه عن السيطرة في بضعة أشهر، فما بين دول تصارع من أجل البقاء، وأخرى تحارب أملاً في حصر يومي يأتى بعدد أقل من الوفيات، بات العالم أمام أزمة مرشحة للاستمرار، ما دفع الجميع إلى البحث عن طرق فعالة للتعايش، وحيل تعين على استمرار الحياة رغم الوباء.

وبعد التحذيرات التي صاحبت انتشار الوباء من التعامل مع الأسطح دون حذر، ومن العملات النقدية كأحد الوسائط القابلة لنقل العدوي، كان بديهياً أن يبحث البعض عن حل جديد لهذه الأزمة، لا يكتفى بالتعاملات الإلكترونية للبنوك والبيع والشراء غير النقدى، وهو ما ظهر قبل أيام في إحدى مدن إيطاليا، ذلك البلد الأوروبي الذى عانى كثيراً أمام كورونا، حيث أقدمت بلدة كاستيلينو على صك عملة خاصة بها، وسط توقعات بتغيير في خريطة عملات القارة العجوز.

Advertisements

الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك العملة وطريقة إصدارها والتعامل بها.