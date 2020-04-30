30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان.. فيتامين سى أهمها "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا في رمضان، سلاحنا اليوم هو فيتامين سى والفواكه والخضروات التي تحتوى عليه ومنها"الجوافة، البرتقال، البقدونس، البروكلى، الفلفل، الليمون".
حيث نصحت منظمة الصحة العالمية بتناول 45 مليجرام من فيتامين c يومياً أو 300 مليجرام في الأسبوع وده خلال الأطعمة اللى عاملين حلقتنا النهاردة عشانهم.
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