شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان طرق تسليم الأبحاث السبت.. وتحذر من ربط استلامها بالمصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل استلام مشروعات الأبحاث من الطلاب وضوابطها السبت المقبل، مؤكدة أن هناك طريقتين لتسليم مشروع البحث، أما رقميا أو ورقيا.

وقالت مصادر مسئولة، إن استلام البحث الورقى سيكون من خلال المدارس ومنصة ادمودو، لافتة إلى أن كافة الضوابط ستعلن بشكل رسمي الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه سيتم متابعة استلام الأبحاث في المدارس وتحديدا الخاصة منها، لأن بعض المدارس تهدد أولياء الأمور بعدم قبول الأبحاث إلا بعد سداد المصروفات وأقساط الترم الثانى، وهذا الأمر غير مقبول نهائيا، لأن الطالب سوف يتم تقييمه في البحث بصرف النظر عن المبالغ المستحقة للفصل الدراسى الثانى.

وتابعت المصادر: أي مدرسة خاصة تربط استلام البحث أو تقييمه سوف توقع عليها أقصى العقوبات، إضافة إلى أن معظم الأبحاث سوف تتسلمها الوزارة إلكترونيا ويتم تصحيحها من قبل الوزارة وليس معلم المدرسة، قائلة: معلم المدرسة دوره استرشادى فقط والتصحيح يكون من خلال الوزارة وتوزيع الأبحاث على المعلمين بشكل لا يستطيع أحد معرفة أبحاث المدارس وبعضها.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

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وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:

- المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

- كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.