شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر رمضان" يصل مرحلة التربيع الأول اليوم بسماء مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل القمر مرحلة التربيع الأول اليوم الخميس 7 رمضان 1441 الموافق 30 أبريل الجارى بسماء مصر والوطن العربي، وسيشرق عند الظهر ويصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب ما بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما والوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير نظرا لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وسوف يصل القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة (8:38 بتوقيت جرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

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وخلال الأيام المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من مرحلة البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.

يذكر أن سماء مكة المكرمة تشهد تعامد قمر التربيع الأول مع الكعبة المشرفة اليوم الخميس 7 رمضان 1441 الموافق 30 أبريل 2020 ( حسب تقويم ام القرى) في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن القمر سيشرق في أفق مكة المكرمة عند الساعة (8:39 صباحاً بتوقيت جرينتش) وبعد ذلك سوف يبلغ ميله عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة ( 3:29:55 مساء بتوقيت جرينتش)، بالتزامن مع غروب الشمس.



