شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: الرئيس السيسي وجه الهيئة الهندسية بترميم مجمع محاكم الجلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة العدل فى بيان لها اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة -الأشغال العسكرية - بالبدء فوراً في عملية ترميم ورفع كفاءة مبنى مجمع محاكم الجلاء بالقاهرة، والذي تم حرقـه في عام 2011 .

وقالت وزارة العدل في بيان لها اليوم، أن لجنة مشتركة من الأشغال العسكرية ووزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم أمس الأربعاء بالمعاينة وطلب الرسوم الهندسية للبدء في أعمال الترميم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.