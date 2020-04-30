شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: تعديل مواعيد صرف معاشات شهر مايو (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إجراء تعديل على الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيًا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت الثاني من مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات، الأحد 3 مايو، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحة للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية «ATM» اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو بدون حد أقصى.

وأكدت القباج، في تصريحات صحفية، الخميس، أن تماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الاجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020، بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالي:

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين 3 و4 مايو المقبل.

- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي الخميس والسبت 7 – 9 مايو.

- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو المقبل.

Advertisements

ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من أول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.