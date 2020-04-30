شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشهد القرعة العلنية لتوزيع ٢٦٤ وحدة سكنية بالطويسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الخميس، القرعة العلنية لتوزيع وحدات إسكان الشباب بمنطقة الطويسة بمركز دراو على المستحقين بإجمالى ٢٦٤ وحدة سكنية، بحضور نواب المحافظ الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان. وقال «عطية» في تصريحات صحفية، إن إجراءات التسليم لهذه الوحدات السكنية ستتم بداية من يوم 3 مايو وحتى يوم 6 يونيو القادم على أن يتم تخصيص الفترة من 8 وحتى 10 يونيو للمتخلفين عن الفترة السابقة لاستكمال إجراءات تسليم وحداتهم السكنية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,268

تعافي 1,335

وفيات 380

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