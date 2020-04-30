شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية 59 من المعزولين في مبنى الباطنة بمستشفى جامعة المنصورة الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفيات جامعة المنصورة، اليوم الخميس، أن نتيجة التحاليل الخاصة بالعاملين والأطقم الطبية بجميع الأقسام بمبنى الباطنة الخاصة بمستشفى الجامعة الرئيسي جاءت سلبية لفيروس كورونا.

وكشفت مصادر بالجامعة أنه تم إجراء تحليل pcr لعدد 59 من الطاقم الطبي والمرضى وأخذ مسحات منهم وجاءت نتيجة التحاليل جميعها سلبية وذلك بعد إصابة 3 مرضى و6 من التمريض بفيروس كورونا.

وكان الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أصدر قرارا، يوم الثلاثاء الماضي، بإغلاق مبنى الباطنة الخاصة بمستشفى الجامعي الرئيسي بالكامل، والذى يضم أقسام «الأعصاب والمتوطنة والصدر والجلدية والعزل»، مع عزل جميع العاملين فيه احترازيا بعد إصابة 9 أشخاص 3 من المرضى و6 من التمريض بفيروس كورونا لحين فحص المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لكافة العاملين والأطقم الطبية.

وأصدرت الجامعة بيان قالت فيه «إنه بتاريخ 22 أبريل 2020 دخلت مريضة لقسم الأعصاب بمستشفى الجامعة الرئيسي، وتلاحظ ارتفاع درجة حرارتها والاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا وبعد عمل الأشعات وأخذ المسحات اللازمة بواسطة فريق الترصد ومكافحة العدوى تبين إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى العزل وتم أخذ مسحات من المخالطين لها بالقسم تباعا على دفعات وتبين إصابة مجموعة من المخالطين للحالة من المرضى وهيئة التمريض والأطباء المقيمين وتم نقلهم جميعا للعزل».

وذكر البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستمرار العمل بالأقسام التي تم عزلها وتوفير أماكن بديلة لاستقبال المرضى المترددين على هذه الأقسام لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

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