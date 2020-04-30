شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: نقل المصابة بـ«كورونا» إلى مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يجري نقل الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى بئر العبد المركزي إلى مستشفى العزل بأبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد المحافظ على الاشتباه في 23 حالة على مستوي محافظة شمال سيناء، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية ما عدا حالة واحدة لسيدة مسنة من بئر العبد جاءت إيجابية، وتم حجزها بقسم العزل بمستشفى بئر العبد المركزي، حيث يجري نقلها إلى مستشفى العزل بأبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه والمخالطين للحالة المصابة، معلنًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة لمدة 3 شهور.

وأضاف المحافظ، أنه تم تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجي كمستشفى إحالة في حالة حدوث جائحة، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي، مؤكدًا على تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و25 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل المركزي بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعي ومستشفي الشيخ زويد المركزي بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي واحد.

وأشار المحافظ إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت والمرافق والشوارع والميادين على مستوي المحافظة حيث تم تطهير وتعقيم 595 منشأة صحية وتعليمية وحكومية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على تنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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