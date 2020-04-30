شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والمحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية «الخميس»، شن حملات مكبرة لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية أو البناء المخالف في المحافظات.

في البحيرة، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 22 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص بمراكز إدكو ودمنهور والدلنجات وإيتاي البارود والرحمانية على مساحة نحو 3227 مترًا مربعًا.

وأوضح «آمنة» أنه تم تنفيذ 7 قرارات في إيتاي البارود تعدى بالبناء على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي، وبناء مخالف، و4 قرارات بناء مخالف في إدكو، و4 قرارات تعدي على أراضي زراعية في دمنهور، و4 قرارات بناء مخاف في رشيد، وقرارين تعدى على الأراضي الزراعية في الدلنجات، بالإضافة إلى قرار تعدى على النيل بردم مساحة 600 مترًا.

وأكد «المحافظ» على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذلك منع البناء المخالف، وأهاب بالمواطنين بعدم استغلال ظروف محاربة الدولة لفيروس كورونا والقيام بالتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، مشددًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون.

وفي السويس، قام مسؤولي حي الجناين برئاسة عالية فريد رئيس الحي ومشاركة الإدارات الهندسية والمرافق والاشغالات بالحي بتنفيذ حملة لإزالة على عدد٤حالات تعديات على أملاك الدولة في المهد على مساحة ٤٠٠ متر مربع بمنطقة أرض المشروع بالحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر ضد المخالفين المتعدين على الأرض.

وفي بني سويف، أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن تنفيذ حملة لإزالة 863 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وإزالة 194 حالة تعد على أراض أملاك الدولة، في حين تم ضبط وإزالة 185 مخالفات بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر

انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، في الـ 25 من شهر مارس الماضي وحتى الأحد الماضي 26 من شهر إبريل الجاري.

وأشار خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتيرالعام، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار الفيروس.

وأكد «المحافظ» على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازي في أكثر من اتجاه، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة، مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضي الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة.

وفي أسيوط، نفذت المحافظة حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام للمحافظة لإزالة المخالفات بقرى مركزي ساحل سليم والبداري، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومخالفات البناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونواب ومساعدي المركزين ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسؤولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي.

تم تنفيذ وإزالة عدد من قرارات الإزالة لمخالفات البناء الصادر لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

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وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19».

وشدد «المحافظ» على إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين وتحرير محاضر «جنح طوارئ».

وفي القليوبية، قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة 6 طوابق مخالفة بأحد الأبراج بمدينة طوخ، حيث قام صاحب المبنى ببناء 6 طوابق بالمخالفة رغم أن العقار صادر له رخصة بناء أرضي وثلاث أدوار.

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لإزالة الطوابق المخالفة، مشيرًا إلى أن هذه العقارات تشكل خطورة على حياة المواطنين وفقًا لقانون البناء لذا يستلزم إزالتها لأنها مخالفات وجوبية الإزالة، ولا يجوز التصالح فيها لخطورتها على الأرواح، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء.

شارك في الحملة من الأجهز التنفيذية اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد ياسين نائب مدينة طوخ ومن القيادات الأمنية، واللواء حسين جندية مساعد مدير الأمن والعميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه يوجد تعاون وتنسيق تام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات.