شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكنيسة عن قرار «صلوات الأكاليل»: خُطوبات كثيرة كانت معرضة للانفصال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح قرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة بإقامة صلوات سر الزيجة المعروف بالأكاليل، انفراجة كبيرة للأقباط خاصة من حالت الظروف الصحية للبلاد والمتزامنة مع الوباء العالمي كورونا المستجد، في إتمام السر الكنسي سواء الخطبة أو الزواج، وأصبحت الظروف الشخصية لديهم لا تتحمل التأجيل ليمثل القرار قبلة الحياة لهم.

وأقرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضوابط جديدة بخصوص إقامة صلوات سر الزيجة أو ما يعرف بالأكاليل، وحددت عدد الحضور أيضًا من الشعب والكنيسة وذلك بشكل استثنائي تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، حيث قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة، الخميس، إقامة صلوات الأكاليل في الكنائس أو البيوت بشرط السماح بحضور ٦ أشخاص فقط من أسرتي الزوجين، والأب الكاهن الموجود في الكنيسة، بالإضافة إلى شماس واحد فقط، وذلك بشكل استثنائي، بسبب الوباء العالمي، ولمنع التجمعات، مع مراعاة الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية أثناء إقامة الصلوات حفاظًا على الأرواح.

وقال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، ووكيل كاتدرائية العباسية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن «الكنيسة تنظر دائمًا إلى احتياجات شعبها، مع الحفاظ على أمنهم وأمن المجتمع، وكثير من العرسان لهم ظروف خاصة واستثنائية من حيث اضطرارهم لعقد الإكليل، فتوجد خطوبات ستتعرض للانفصال والفك، بسبب التأجيل، وآخرين بسبب ظروف عائلية ضرورية لإتمام عقد الإكليل، وآخرين بسبب أسباب مادية».

وأضاف الوكيل البابوى أنه «من أجل مراعاة ظروف الأقباط، وضرورة إتمام السر الكنسي، وضعت الكنيسة شروط تحافظ عليهم وعلى المجتمع وفقًا للشروط الاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد»، مشيرًا إلى أنه «من تناسبه هذه الإجراءات يتمم الإكليل، ومن لا يناسبه يمكنه الانتظار حتى تتحسن ظروف البلد».

بدوره، قال القمص إبرام إميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن «مصر والعالم كله يعيش ظروف استثنائية بسبب الوباء المميت، والزواج في المسيحية له أوقات مسموح فيها، وأوقات الصوم غير مسموح فيها، وبالتالي هناك أسر رتبت أمورها على الزواج خلال هذه الفترة، ومن ثم فإن التأجيل يعد أمر صعبًا للغاية بالنسبة لهم»، مشيرًا إلى أن «القرار البابوى أعطى منفذًا لمن يريد إتمام السر الكنسي مع مراعاة الظروف الصحية، وفي نفس الوقت يمكن الاحتفال مع الأسرة والأصدقاء بعد الصلوات من خلال تجمعات صغيرة محدودة في البيوت أو من خلال وسائل التواصل المتاحة بالصوت والصورة حفاظًا على صحة كل إنسان».

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أصدر قرارًا، الخميس، بإقامة صلوات الأكاليل في الكنائس أو البيوت بشرط السماح بحضور ٦ أشخاص فقط من أسرتي الزوجين والأب الكاهن الموجود في الكنيسة، بالإضافة إلى شماس واحد فقط، وذلك بشكل استثنائي، بسبب الوباء العالمي، ولمنع التجمعات مع مراعاة الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية أثناء إقامة الصلوات حفاظا على الأرواح«.

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