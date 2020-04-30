شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعي يعلن موعد صرف معاشات مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأنه بناء على تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، في إطار خطة الدولة الشاملة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، سوف يتم البدء في صرف معاشات مايو بدءاً من غدا الجمعة 1 مايو من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ شركة فوري .

وأضاف فاروق أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحرص على عدم التكدس والازدحام داخل البنك وتخفيف حده التزاحم داخل الفروع وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين حرص البنك على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات حيث يستطيع العميل الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 93 فرع والمنتشرة في أنحاء الجمهورية أو الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي سواء تخص البنك أو البنوك الاخري على مستوى الجمهورية.

وأكد أن البنك ملتزم بعدم احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخري حسب تعليمات البنك المركزي، هذا بالاضافة إلى السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل، حيث يتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر لسحب المبلغ المطلوب ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة.

وأكد فاروق أنه تقرر أيضا أن تكون مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية عصرا، مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعى بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع، كما تم التنبيه على كافة الفروع باتخاذ إجراءات للحفاظ على انسيابية وتيسير إداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية وعدم التكدس داخل الفروع.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه حرصا على سلامة العاملين والعملاء تم توفير مستلزمات طبية وتوزيع عبوات من الكحول الايثيلي على العاملين لتعقيم الأيدي باستمرار وعلي مدى اليوم كما تم القيام بحملة تطهير وتعقيم واسعة لجميع الأسطح (مكاتب – كراسي – أرضيات) للمركز الرئيسي والفروع وناشد فاروق العملاء الالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لاستخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا، مشيرا إلى أن هذه التعليمات تستهدف حماية الموظفين والعملاء على مستوى كافة فروع وإدارات البنك وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا .

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