شكرا لقرائتكم خبر عن على فترتين ومن المنازل.. طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي، إلكترونيا، الخميس، من المنازل، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، على فترتين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، حسب الجدول المحدد لكل محافظة.

وأدى الامتحانات في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً طلاب محافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء).

وفي الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً، أدى الامتحان طلاب محافظات (الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح).

ففي الإسكندرية، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحان دون شكاوى، مشيرا إلى أن «الوزارة قامت بنشر تعليمات وإرشادات نهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تيسيرًا عليهم، وفي حالة انقطاع الامتحان لأي سبب يتم حفظ الإجابات واسترجاعها عند الدخول مجددا، وأتاحت أيضا موقعا لتسجيل حضور الطالب للاختبار وتسجيل شكوى أثناء الاختبار».

وأوضح أنه بلغ عدد المتقدمين للامتحان بالمحافظة 40 ألفا و826 طالبا لأداء امتحان اللغة العربية في الفترة الصباحية.

وأشار «الديب» إلى أنه شكل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية بقيادة مدير عام الإدارة والتعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي وأخصائي التطوير بالمدارس لتقديم الدعم الفني للطلاب وتذليل أية عقبة في سبيل أدائهم للامتحان، مؤكدا أنه لم ترد أية شكاوى لغرف العمليات، وجميع الاستفسارات التي وردت تم التغلب عليها بواسطة فرق الدعم الفني بغرف العمليات.

وفى بنى سويف، أدى ١٤ ألفا و٥٣٢ طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي العام، الامتحان على أجهزة التابلت. وقالت سهام يوسف عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه «يمكن للطالب أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة من الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا».

وأكدت «سهام»، على متابعة المديرية لسير أعمال الامتحانات من خلال غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية، لحظة بلحظة لحل جميع المشاكل التي تواجه الطلاب وتقديم الدعم الفني من خلال اخصائي التطوير، لافتة إلى أن امتحان اليوم الأول للصف الأول الثانوي مر بدخول جميع الطلاب على السيستم دون أي عوائق أو مشاكل.

وفي المنيا، أدى 25 ألفا و500 طالب وطالبة يمثلون 116 مدرسة حكومية و11 مدرسة خاصة امتحان اللغة العربية من خلال جهاز التابلت.

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم إنشاء غرف عمليات بالمراكز والمديرية لمتابعة الطلاب في أداء الامتحان وحل مشاكلهم، ورصد أي صعوبات أو سلبيات والعمل على علاجها.

فيما أكد صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن نحو 1747 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات إلكترونيا بمادة اللغة العربية، مشيرا إلى بدء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية عملها منذ الصباح الباكر لمتابعة جميع الادارات التعليمية والمدارس، للتأكد تماما من تواجد الجميع داخل غرف العمليات الفرعية وجميع المعلمين المنوطين بأعمال الامتحانات.

وأكد أنه يجرى التواصل مع الطلاب من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة وعبر تطبيق واتساب والخدمات التليفونية المتاحة لتلقى أي شكاوى والعمل على حلها على الفور.

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وفي شمال سيناء، اشتكى الطلبة، من ضعف شبكة الإنترنت. وأكد حمزة رضوان، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء: «تلقينا عدد من الشكاوى من الطلبة بسبب ضعف الإنترنت والضغط الهائل عليه في بداية الامتحان»، مضيفا أنه مع مرور الوقت يتمكن الطلبة من الدخول على منصة الامتحان، حيث يتم حساب 3 ساعات للطالب منذ دخوله للمنصة، حتى وإن كانت قبل انتهاء موعد الامتحان بدقائق.

وأشار «رضوان»، إلى أن طلبة محافظة شمال سيناء ضمن محافظات المجموعة الأولى التي ستؤدي الامتحانات خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، مشيرًا إلى أن امتحانات الصف الثاني مستمرة حتى 17 مايو المقبل.

من جانبه، قال عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن إجمالي عدد طلبة الصف الثاني الثانوي العام الذين يؤدون الامتحان الكترونيًا من المنازل يبلغ 2487 طالبًا وطالبة موزعين على 6 إدارات تعليمية.

وأشار «حسانين» إلى تخصيص عدد 18 شخصًا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لتقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات أو شكاوي قد تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات.

بينما في كفر الشيخ، أدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام، امتحان مادة اللغة العربية، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى، وبلغت نسبة الدخول على المنصة 100%.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنها تابعت أداء الطلاب الامتحان ودخولهم على المنصة، مشيرة إلى أن 19 ألفا و141 طالبا وطالبة أدوا أول امتحانات الترم الثاني في مادة اللغة العربية، منهم 18 ألف و58 طالب وطالبه انتظام، و1083 خدمات، أما طلاب المنازل وعددهم 198 طالبا وطالبة غير منوط بهم الامتحان، وسيتقدمون بأبحاث.