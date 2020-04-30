شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بإثيوبيا وكينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت مطار القاهرة الدولي، الخميس، رحلة استثنائية تابعة لشركة «إير كايرو»، متجهة إلى مطاري أديس أبابا ونيروبي، لإعادة المصريين العالقين هناك، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أنه من المقرر وصول الرحلة إلى مطار مرسى علم الدولي بعد إقلاعها بالركاب المصريين من إثيوبيا وكينيا، على أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحي في أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يومًا، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت المصادر أن وزارة الطيران المدني سيّرت نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى الخامس من مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن وزارة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات «الشارتر» لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.