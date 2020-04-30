شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء»: السيدة المصابة بـ«كورونا» ليس لها تاريخ سفر خارج المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي محمد حسن، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، إن السيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد ليس لها تاريخ سفر خارج المحافظة سفر خلال الـ28 يومًا الماضية، حيث أنها مسنة وغير قادرة على السفر.

وأضاف حسن في بيان، أن مديرية الشؤون الصحية أغلقت المنشأة الطبية ببئر العبد، والتي ترددت عليها الحالة المصابة بالفيروس، حيث قام فريق من إدارة الطب الوقائي ببئر العبدبتشميعها لمدة 14 يومًا.

وأكد حسن، أنه يجري تطهير منزل الحالة المصابة بفيروس كورونا بحي الزوايدة ببئر العبد، ومنزل ابنتها التي تتردد عليها، بجانب تطهير جميع الأماكن التي ترددت عليها المصابة هلال الفترة الماضية.

وأضاف حسن أنه تم فرض الحجر المنزلي على الطبيب صاحب العيادة وأسرته والعاملين بها، بجانب فرض الحجر الصحي على المخالطين للحالة لمدة 14 يومًا، بعد أخذ عينات من الجميع وإرسالها إلى المعامل للتأكد من سلبية الحالات من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات الطبية.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية أعلنت عن إصابة سيدة مسنة من بئر العبد «65 عامًا» بفيروس كورونا المستجد، وحجزها بقسم العزل الطبي في مستشفي بئر العبد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

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وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

تطهير منزل مصابة كورونا في شمال سيناء

تطهير منزل مصابة كورونا في شمال سيناء

تطهير منزل مصابة كورونا في شمال سيناء