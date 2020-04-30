شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن إنشاء «الطوارئ والحالات الحرجة»: ندعو الزملاء للمساهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة بدأ الإجراءات التنفيذية لإنشاء حساب الطوارئ والحالات الحرجة، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019، وتم إعداد استمارة موافقة على المساهمة، للتوقيع عليها ممن يرغب من أعضاء النقابة بخصم مبلغ 50 جنيهًا شهريًا من قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، بدءًا من شهر مايو المقبل وللمدة التي يختارها العضو سواء 6 شهور أو 9 شهور أو 12 شهرًا.

وأضاف «رشوان» في بيان، الخميس، أنه سيتم إرسال الاستمارات للمؤسسات الصحفية للتوقيع عليها ممن يرغب من الزملاء، وستكون أيضا متاحة على الموقع الإلكتروني للنقابة وبمقرها، وأنه سيتم التنسيق الفوري بين أعضاء مجلس النقابة، والزملاء رؤساء المؤسسات، ورؤساء التحرير، لتنظيم وتعجيل التوقيع على هذه الاستمارات، مشيرًا إلى أن المجلس نقيبًا وأعضاء، افتتح الحساب فور اتخاذ قرار إنشاءه بمساهمة ألف جنيه من كل منهم وبخصم 100 جنيه من البدل الخاص بكل منهم لمدة عام كامل، وأضاف أنه سيتم فورًا فتح باب المساهمة للراغبين من الزملاء، وغيرهم، بخلاف الخصم السابق الإشارة إليه من بدل التدريب، لدعم موارد الحساب.

واختتم نقيب الصحفيين تصريحاته بأنه وأعضاء المجلس يدعون جميع الزملاء للمساهمة في هذا الحساب «لكي يتوفر مورد ذاتي كبير للنقابة لمواجهة ما قد يحل بالزملاء وأسرهم من اوضاع طارئة أو حرجة تستلزم السرعة، وهو ما سيخضع لقواعد ومعايير معلنة سوف يضعها المجلس في اجتماعه الأسبوع القادم».

كان مجلس نقابة الصحفيين، قد أعلن عن وفاة محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، بعد أسبوعين من إصابته بفيروس «كورونا» ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.

ونعى المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وفاة الزميل، ويعلن تقديم كل المساعدات المادية والمعنوية لأسرته، ويهيب مجلس النقابة بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري اتخاذ الحيطة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة، سكرتير عام النقابة، إنه كان على تواصل مباشر ويومى مع الزميل الراحل حتى تم نقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة، وسحب تليفونه، ولكنه كان يطمئن عليه يوميا وأنه كان يتحسن في الاتصال الأخير بينهما، ولكن الحالة تدهورت فجأة بالساعات الأخيرة.

وأضاف شبانة أن المجلس سيتخذ قرارا بتعيين زوجة الزميل الصحفى الراحل بالجهاز الإداري بالنقابة، لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية، وكذلك لمتابعة أبنائه، خاصة أن ثلاثة من أطفاله الأربعة لا يزالوا محجوزين بمستشفى العزل بعد أن انتقل إليهم الفيروس.

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وأنهى سكرتير عام النقابة أنه سيتم استثناء الزميل الراحل من المدة الكاملة للمعاش لصرفه كاملا لأسرته.