شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: ترميم ورفع كفاءة مجمع محاكم الجلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة العدل، الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة «الأشغال العسكرية» بالبدء فورًا في عملية ترميم ورفع كفاءة مبنى مجمع محاكم الجلاء بالقاهرة، والذي تم حرقه في عام 2011.

وأضافت الوزارة في بيان لها، الخميس، أن لجنة مشتركة من الأشغال العسكرية ووزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم، قامت أمس بالمعاينة وطلب الرسوم الهندسية للبدء في أعمال الترميم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.