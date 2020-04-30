شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «ماتش».. إلغاء تكليف مديرة مدرسة ومعاقبة عاملين بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلغاء تكليف مديرة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، المكلفة بإدارة المدرسة، وإيقاف العامل الأساسى بالمدرسة احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب طبقا لنص المادة 63 من القانون 81 لسنة 2016 بشان الخدمة المدنية، مع استبعاد عامل آخر بالمدرسة يعمل بالأجر من العمل بالمدرسة، وإحالة الموضوع للنيابة الادارية، لمخالفتهم القرارات والتعليمات الخاصة والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك وفقًا للمذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم والمتضمنة أن اللجنة التي تم تشكيلها من وكيل إدارة بندر دمنهور ومدير التعليم الثانوى ومسئول الأمن بالإدارة تبين لها قيام العامل الأساسى بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بمخالفة القواعد والتعليمات والسماح بدخول الافراد داخل المدرسة وفتح البوابة لهم لممارسة لعبة كرة القدم أثناء فترات عمله كنوباتجى بالمدرسة وكذا العامل الآخر الذي يعمل بالأجر.

وتبين قيام إدارة المدرسة بإجراء تحقيق داخلى مع عمال المدرسة ولم تبلغ الإدارة التعليمية بحدوث تلك الواقعة من قبل أو في حينه بالرغم من كل التعميمات الخاصة بالقرارات الوزارية والتعليمات الخاصة بإجراءات الأمن بالمدارس، وكذلك الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة وكان آخر تعميم وصل إلى إدارة المدرسة التحذير من فتح الفناء قبل يوم عطلة شم النسيم والتشديد على غلق بوابات المدارس جيدًا تحسبًا لحدوث مثل تلك الحالات.