رئيس استئناف بني سويف: عمل القضاة في الإجازة القضائية "تعويض عن وقف حال الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أكد المستشار فرج البدري، رئيس محكمة استئناف بني سويف، أن رؤساء الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية، اتفقوا على استمرار العمل خلال الإجازة القضائية في يوليو وأغسطس من العام القضائي 2020.

وقال المستشار "البدري" في تصريحات لمصراوي، إن استمرار العمل لمدة 6 أيام بدلًا من ثلاث خلال الإجازة القضائية "تعويض عن الفترة اللي علقنا فيها العمل".

وأضاف أن تعليق العمل خلال الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا تسببت في تراكم القضايا و"وقف حال الناس وحقوقهم".

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وأصدر المستشار فرج البدري، رئيس محكمة استئناف بني سويف قرارًا رقم 34 لسنة 2020، بمداومة العمل خلال شهري يوليو وأغسطس طوال أيام الأسبوع دون قصره على نصف المدة على أن يتم القيد والتأجيل للقضايا للشغل خلال هذه الأيام الخوالى بالقضايا.

وقررت محكمة استئناف بني سويف استمرار تعليق العمل بالمحكمة ومأموريتها في المنيا والفيوم خلال النصف الأول من شهر مايو 2020.

وحسب القرار -حصل الخليج 365 على نسخة منه - فإن استئناف العمل بالمحكمة ومأموريتها يبدأ من النصف الثاني من شهر مايو على نحو ما كانت عليه قبل تعليق العمل في جميع الدوائر بكافة تخصصاتها المدنية والشرعية والجنائية.

وأشار القرار إلى أن إخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان في قضايا الجنايات بدءًا من النصف الثاني من شهر مايو.