عقب مطاردة مثيرة .. سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 6 من العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وسيارة مبلغ بسرقتها، عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تلاحظ لهم سير سيارتين أحدهما نقل يستقلها شخصان والأخرى ملاكي يستقلها أربعة أشخاص ولدى مشاهدة مستقلي السيارة النقل للقوات قام قائدها بالدخول لمنطقة رملية فانغرزت إطارات السيارة بالرمال وقام مستقليها بالنزول منها والعدو محاولين الفرار وأطلق قائد السيارة عيارين ناريين من بندقية آلية كانت بحوزته، وعلى الفور بادلتهم القوات بالمثل إلى أن أحكمت السيطرة وإسكات مصدر النيران.

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وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة نارية من ذات العيار) وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية - مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده أحدهما بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات والأخر بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية سرقة) وتبين إصابته بعياريين بالساق

كما تمكنت القوات من ضبط مرافقه، ومستقلي السيارة الثانية، وهم ( 5 عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظات "شمال سيناء ، القاهرة ، الشرقية ، المنيا") وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش.

وبالكشف عن السيارة النقل تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.